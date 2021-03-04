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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Zanlı adliyeden çıkarken görüntü

Hastane Cenaze Kışla 

-Adliyeden detay
-Görüntü kafe klasörüne geçildi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (47), Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde karşılaştığı, işinden dönen eski eşi Halime Türkaslan (43) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Mehmet K, Halime Türkaslan'ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halime Türkaslan kurtarılamadı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlan zanlı sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan zanlının, kaçarken ayağının kırıldığı belirtildi. İki çocuk annesi Halime Türkaslan’ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi.
(YE- )
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