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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Hastane Dedektif Akalan 

-Arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.' ya sokak ortasında kurşun yağdırıp ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı silahla yakalanan Mahir. A’nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Nermin U. (45) iddiaya göre, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Mahir A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralanmıştı. Nermin U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahir A. ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Mahir A. gece saatlerinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Silahla yakalanan Mahir. A’nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten Mahir A. bugün adliyeye sevk edildi.
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