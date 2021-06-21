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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eski eşine dehşeti yaşattı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Eski eşine dehşeti yaşattı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Görgü tanığı ile röportaj

( İSTANBUL )-Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdığı anlar kamerada İSTANBUL

- Avcılar'da bir şahıs, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameraya yansırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yaşandı. Kader K. isimli zanlı, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etti. Kadınların arkasından yavaşça yaklaşan saldırgan, eski eşine kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan koca Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar geliyor iki kişi. Adam direk silahına davranıyor. Kadına 4 el ateş ediyor. Kaçıp gidiyor, polis aşağıda yakalamış" dedi.

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