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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı

Eski eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı

Apartmandan görüntüler

Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Mermi Kadın Hasta 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Polis araçlarından görüntüler
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak çalışma başlattı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi 3022. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü E. (42), 1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine geldi. Burada 3 çocuğun gözü önünde Nuran K.'yı darp eden Şükrü E., belindeki silah ile ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı. Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı. Nuran K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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