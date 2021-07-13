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ESKİ ekipleri su arızasını gidermek için seferber oldu
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ESKİ ekipleri su arızasını gidermek için seferber oldu

ESKİ ekipleri su arızasını gidermek için seferber oldu

Arızanın yaşandığı bölgeden detay

Uzunlu Su İçme Suyu 

- Ekiplerin çalışması
- Yöneticilerin çalışmaları yerinde incelemesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Tekman ilçesinde içme suyu ana hattında yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahalle susuz kalırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri gece boyu süren çalışma ile arızayı gidererek vatandaşları yeniden suya kavuşturdu. Edinilen bilgiye göre, Tekman içme suyu ana hattında gece saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle çok sayıda mahallenin suyu kesildi. Gece saat 23.00’den itibaren Eski Genel Müdürlüğü Tekman Şube Şefliği ekipleri arızaya hemen müdahale ettiler. Sabah saatlerine kadar çalışan ekipler arızayı giderdiler. Arıza nedeni ile ESKİ Genel Müdürü Yardımcısı Özcan Alkan, Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun ve Güney İlçeler Şube Müdürü Maksut Kotan arıza yerinde incelemelerde bulundular. Eski ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki su borusunu bulmak için yoğun çaba sarf ettiler. 5 metre derinlikteki 220'lik boru 8 metre uzunluğunda değişerek arıza tamir edildi. Çalışma yaklaşık 12 saat sürdü. (AUB-AT)
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