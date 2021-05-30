Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Eski bisiklet ile geldi yeni bisikleti çalıp gitti

Eski bisiklet ile geldi yeni bisikleti çalıp gitti

Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Akalan Kamera Bisiklet Hırsız Irak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı eski bisikleti bırakıp yeni bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, Mahmudiye mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Sokağa eski bisiklet ile gelen hırsız, sokakta park halindeki yeni bisikleti gördü. Şüpheli, eski bisikletini sokağa bıraktı ve diğer yeni bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement