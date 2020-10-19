Eski Belediye Başkanı Nuri Demirayak son yolculuğuna uğurlandı



- Vefat eden Afyonkarahisar'ın eski Belediye Başkanlarından Nuri Demirayak sevenleri omzunda son yolculuğuna uğurlandı.1977-1983 yıllarında Adalet Partisinden Afyonkarahisar’da Belediye Başkanlığı yapan Nuri Demirayak 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Demirayak’ın ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Nuri Demirayak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 20 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Merhum Demirayak için, bugün ikindin namazına müteakip Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Demirayak defnedilmek üzere Kocatepe Asri Mezarlığı’na götürüldü.Namaza; Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Demirayak ailesinin sevenleri ve vatandaşlar katıldı.





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