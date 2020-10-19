Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eski Belediye Başkanı Nuri Demirayak son yolculuğuna uğurlandı

Eski Belediye Başkanı Nuri Demirayak son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Cenaze Cenaze Namazı Karahisar 1977 


- Vefat eden Afyonkarahisar'ın eski Belediye Başkanlarından Nuri Demirayak sevenleri omzunda son yolculuğuna uğurlandı.1977-1983 yıllarında Adalet Partisinden Afyonkarahisar’da Belediye Başkanlığı yapan Nuri Demirayak 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Demirayak’ın ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Nuri Demirayak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 20 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Merhum Demirayak için, bugün ikindin namazına müteakip Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Demirayak defnedilmek üzere Kocatepe Asri Mezarlığı’na götürüldü.Namaza; Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Demirayak ailesinin sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı