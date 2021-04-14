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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut vefat etti

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut vefat etti

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( ANKARA -EK) ANKARA

Başbakan 


- Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 86 yaşında vefat etti.Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan saat 14.00 sıralarında vefat etti.
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