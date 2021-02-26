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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Eski Başbakan Erbakan, vefatının 10'uncu yıldönümünde kabri başında anıldı

Eski Başbakan Erbakan, vefatının 10'uncu yıldönümünde kabri başında anıldı

kuranı kerim okunurken görüntü

Başbakan Cennet Abrin Ziyaretçiler 

-dua edilirken görüntü
-röp.
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eski başbakanlar Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'na gelen sevenleri Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10'ncu yıldönümünde kabri başında anıldı. Birçok gençlik teşkilatından gelen vatandaşlar Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrine akın etti. Mezarlığa gelen eski başbakanın sevenleri Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Mezarlıkta kurulan çadırda ziyaretçilere tatlı ve içecek ikramı yapıldı. Erbakan'ın sevenleri kabrinin etrafına "Sevgili Necmettin Erbakan'ı ölümünün 10'ncu yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde yazılar astı. Anmaya gelen Mükremin Köse isimli vatandaş, “Kur’an-ı Kerimlerimizi okuduk, Yasinlerimizi okuduk, tekrardan rahmetli Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Erbakan Hocamız bu ülke için çok güzel çalışmalar yaptı, güzel eserler ortaya koydu” dedi.

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