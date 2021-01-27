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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eski bakır tasları semavere dönüştürüyor

Eski bakır tasları semavere dönüştürüyor

Bakır tasların silinmesi. Taslar üzerinde çalışma yapılması. Diğer semaverlerin üretiminden detay, genel çekimler. İşyerinin dışarıdan görüntüsü. Semaverci Murat Olgaç ile röportaj.

( AMASYA ) AMASYA

Çekim 


- Amasya’da yaşayan semaver ustası Murat Olgaç, eski bakır tasları çay tiryakilerinin vazgeçmediği semaverlerin yapımında kullanıyor. Hurdalıklardan ve vatandaşlardan aldığı tasları şekillendirerek semaverlerin hazne kısmında kullanan 32 yıllık semaver ustası Olgaç, bu sayede farklı bir görünüm alan ürünün ayrıca eritilmek yerine kolayca ekonomiye kazandırıldığını belirtti.
Ürünün yapımında geniş şekildeki bakır çorba taslarını tercih eden Olgaç, “Tasların ikisini birleştirmek şekliyle semaverin hazne kısmını yapıyoruz. Bu iş sadece iki çorba tasıyla bitmiyor. Bacası, ayağı var. Ortasında ızgarası, kulpları, musluk ile kapak kısmı yer alıyor. Bu parçaları tamamen el işçiliğiyle birleştirip satışa hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.
Bakır ve galvanizli sacdan üretilen semaver çeşitleri 60 liradan başlayan fiyatlarda alıcı buluyor. (MÇ-SLH-
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