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- Eski ABD Başkanı Obama'dan, Covid-19 önlemlerini hiçe sayan doğum günü partisi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Eski ABD Başkanı Obama'dan, Covid-19 önlemlerini hiçe sayan doğum günü partisi

- Eski ABD Başkanı Obama'dan, Covid-19 önlemlerini hiçe sayan doğum günü partisi

- Obama'nın doğum günü partisinde maskesiz dans ettiği görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Sosyal Medya Doğum Günü Doğum Günü Partisi 2 Milyon Dolar Şarkıcı 


- ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde korona virüs (Covid-19) salgını önlemlerini hiçe sayarak kendisinin ve partiye katılan yüzlerce kişinin yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde sağlık uzmanları maske takılması yönünde vatandaşları uyarırken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcıdan tepki topladı. ABD'li şarkıcı Erykah Abi Wright sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Obama'nın partide yüz maskesi takmadan dans ettiği ve bir kadına sarıldığı anlar yansırken, birçok kişinin ise partiye yüz maskesiz katılması dikkat çekti. Paylaşımın ardından İngiliz merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ise eski Başkan Obama'nın Massachusetts eyaletinde yer alan Martha's Vineyard Adası'nda yer alan yaklaşık 12 milyon dolar değerindeki malikanesinde kurulan dev çadırda düzenlenen doğum günü partisine ilk başta yaklaşık 500 kişi ile 200 görevlinin katılacağı, fakat sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle katılımcı sayısının düşürülerek katılımcı sayısında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Ayrıca bir çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre doğum günü partisine 300 ila 400 kişinin katılım sağladığını delirten Daily Mail, partiye birçok ünlü ismin de katıldığını belirtti.

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