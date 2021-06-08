Eşiyle tartışınca soluğu inşaatın çatısında aldı

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2225 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Faruk A. isimli bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple eşiyle tartıştı. Bunun üzerine yine sokak üzerinde bulunan bir inşaatın çatısına çıkan Faruk A., intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de çatıya çıkarak şahsı intihardan vazgeçirebilmek için çalışma başlattı. İntihar etmek isteyen Faruk A., polis ekiplerinin yoğun çabalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-AY

