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Eşiyle tartışan genç kadın başından vurulmuş halde bulundu
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eşiyle tartışan genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

Eşiyle tartışan genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Genç Kadın 

-Jandarma aracından görüntü
-Morgdan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kadın, babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, dün öğlen saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babaevinde bulunan 22 yaşındaki Bahar T. ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Uzunca bir süre tartışmalarının ardından Bahar T.’nin annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar T.’nin annesi, dini nikahlı eşi tarafından odadan çıkarılmasının hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.’nin swap örneklerini aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. (YRT-
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