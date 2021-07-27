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Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

Yaşlı çiftin defnedilmesinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Cenaze Cenaze Namazı İntihar Girişimi 


- Ankara’nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım’ı (74) kravatla boğarak öldürüp ardından da intihar etti. Yaşlı çiftin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na yan yana defnedildi. Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde dün yaşanan olayda Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım’ı (74) kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı çiftin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na yan yana şekilde defnedildi. (MC-BC -
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