Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı

Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı

Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

Polis Toplu Taşıma Haberciler Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Tartışma detayları

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalışan vatandaş, otobüse alınmayınca görevliler ile tartıştı. Samsun'da 1 Aralık tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi.
İlkadım ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan durakta meydana gelen olayda aile bir tane ulaşım kartları olmasına rağmen iki kişi otobüse binmeye çalıştı. Görevlilerin kendilerini otobüse almak istememesine sinirlenen aile etrafa hakaretler savurdu. Olayı görüntüleyen habercilere de engel olmaya çalışan aile, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Otobüse binemeyen aile yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. (OU-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement