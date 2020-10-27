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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

engelli vatandaşın ambulansla hastaneye getirilmesi

Yürüme Engelli Tazminat Davası Engelli Vatandaş Bakım Merkezi Tekerlekli Sandalye 

-hastanede görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyenin ambulanstan indirilmesi
-Konuşması, olayı anlatması
-hastaneye giriş

( ANTALYA )- Polis, engelli adamı ambulansla hastaneye götürdü ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle imam nikahlı eşinden şikayetçi oldu.Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ayhan Gül, imam nikahlı eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.

Olay Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül’ün imam nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül’ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü. Sürekli şiddet görüyorum 27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat’tan Side’ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül “Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat’a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda imam nikahı yaptık. İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu. Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı.
Bir çok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim” dedi.
(AK-
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