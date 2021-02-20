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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eşinin borçları yüzünden evi elinden alınan kadın, evine yeniden kavuştu

Eşinin borçları yüzünden evi elinden alınan kadın, evine yeniden kavuştu

Evin odalarından detaylar

Yardım Çağrısı Irak 

-Mutfak ve kadından görüntüler
-röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta eşinin borçları yüzünden evi elinden alınan kadın, tekrar evine kavuştu. Dulkadiroğlu ilçesi Kuyucak Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ümmühani Üçgül (55), eşinin borçlarından dolayı tefeciler tarafından evi elinden alındı. Şeker hastası olan ve gözleri görmeyen Üçgül’ün yardım çağrısı karşılık bularak evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evine kavuşmanın huzurunu yaşadığını söyleyen Üçgül, “Eşimin borçlarından dolayı evimi elimden aldılar. Şeker hastasıyım ve gözlerim görmüyor. Çok zor günler geçirdim. Evime tekrar kavuşmak için yaptığım yardım çağrıma duyarsız kalmayan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyesine, Dulkadiroğlu Belediyesine ve Verenel Derneğine çok teşekkür ederim. Evime kavuşmamda yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte beni yalnız bırakmadılar. Emeği geçenlerden Allah arazı olsun” dedi.

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