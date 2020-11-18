Eşinin boğazını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet



- Eyüpsultan’da eşi Kadriye Ecim’in boğazını falçata ile keserek öldüren sanık Özgür Yılmaz Ecim, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül 2019 tarihinde Eyüpsultan'da eşi Kadriye Ecim’in boğazını falçata ile kesen ve 2 gün sonra karakola giderek teslim olan sanık Özgür Yılmaz Ecim’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Yılmaz Ecim korona virüse yakalanması nedeniyle SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu belirten müştekiler avukatı, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanığın avukatı ise, önceki celse sundukları yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini kaydetti.

“Çok pişmanım” Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanacağını söyleyerek son sözlerini sordu. Son sözü sorulan sanık Ecim, “Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım ortada kaldı. Keşke böyle bir şey olmasaydı” şeklinde konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özgür Yılmaz Ecim’i ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim’in ifadesi yer almıştı. Maktulün Ankara’ya gideceğini ve kendisine hakaret ettiğini söyleyen şüpheli Ecim ifadesinde, “Kadriye ‘ben Ankara’ya gideceğim görüşmek istemiyorum’ gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye’nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetinde idim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti” diye belirtmişti. İfadesinde akan kanı görünce şok olduğunu söyleyen şüpheli, “Kadriye’yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm. Holde yere akmış kanları sildim. Oturma odasındaki çekyatı kaldırdım. Üzerimde bulunan kan lekeli kot pantolonunu ve tişörtümü çıkardım. Bu giysileri odada bıraktım temiz bir şeyler giydim. Evin kapılarını kilitlemeden çekip kapattım dışarı çıktım. Ayrıca olay anında benim sağ elimin baş parmağında iki yerinden kesildi. Benim kanım da holde ve oturma odasında yerlere damlamıştı. Holü sildiğim kanlı eşyaları da oturma odasında bıraktım” demişti. İddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. (İD-



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