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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eşini ve çocuğunu rehin alan adam saatler sonra ikna edildi

Eşini ve çocuğunu rehin alan adam saatler sonra ikna edildi

Olay yerinden detay

Güvenlik Önlemi Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Irak 

-Ekiplerden detay
-Özel harekat
-Röportaj
-Binanın çevresi
-Şahsın gözaltına alınması

( İSTANBUL )- Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu rehin aldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu rehin aldı. Ekiplerin ikna çabaları sonrası eşini ve çocuğunu bırakan şahıs, bu sefer de kendisi teslim olmadı. Saatler süren çabalar sonrası şahıs da ekipler tarından göz altına alındı. Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Seçkin K. öğlen saatlerinde sitenin duvarlarından atlayarak içeriye girdi. İddiaya göre site içerisine girmeyi başaran şahıs, daha öncesinde defalarca darp ettiği ve felç kalmasına neden olduğu eşinin yaşadığı daireye zorla girerek eşini ve çocuğunu rehin aldı. Tartışma seslerini duyan site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevredeki çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler ikna etmek için saatlerce uğraştı Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda zanlı, eşi Ayşenur K.ve kızı Almina K. ‘yı polis ekiplerine teslim etti. Seçkin K. Bu seferde kendisi çıkmadı. Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen Seçkin K. için özel harekat polisleri istendi. Evden bir el silah sesi duyan ekipler eve girmeye hazırlanırken Seçkin K. tekrar ekiplerle irtibat kurdu ve avukatının olay yerine gelmesini istedi. Şahsın avukatının olay yerine gelmesi üzerine ikna çalışmaları son buldu, zanlı dışarı çıkartıldı. Anne, kız ifadesi alınmak üzere, Seçkin K. ise gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. (BT-HK-
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