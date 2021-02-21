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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Eşini tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti

Eşini tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti

Olayın yaşandığı evden görüntü

Emniyet Amirliği Polis Bild Müstakil Ev 

-Gülağaç ilçesi tabelasından görüntü
-Gülağaç ilçe emniyet amirliği görüntüsü
-Adamı foto görüntüsü
-Evden detay görüntüler
-Hastane acilden görüntü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da eşiyle tartışan adam tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini ayaklarından tüfekle vurup yaraladıktan sonra aynı tüfekle kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde ikamet eden Muhterem U. (61) ve eşi Ayşe U. (60), bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhterem U. evinde bulundurduğu av tüfeğini alarak eşi Ayşe U.'ya ateş etti. Eşini ayaklarından yaralayan adam daha sonra aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Evdeki silah seslerini duyan çocukları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık görevlileri gönderildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Muhterem U.’nun öldüğünü belirlerken, yaralı işe Ayşe U. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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