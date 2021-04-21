Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini silahla vurarak engelli kalmasına neden olan sanık hakkında yeniden karar açıklandı

Eşini silahla vurarak engelli kalmasına neden olan sanık hakkında yeniden karar açıklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Mahkeme sanık Emre Aşkın’ın 23 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi İSTANBUL

Ruhsatsız Silah Hapis Cezası Tutuklu Sanık Irak Üst Sınır 


- Boşanma aşamasındaki eşini silah ile yaralayarak engelli kalmasına neden olan ve eşinin kardeşini de ağır yaralayan Emre Aşkın’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Aşkın’ın 23 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Boşanma aşamasındaki eşi Handan Aşkın'ı silahla yaralayarak engelli bırakan ve eşinin kardeşi Sedat Sevin'i de ağır yaralayan Emre Aşkın, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay hükmün bozulmasına karar vermişti. Yargıtay kararında her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine hükmetmişti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Aşkın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmada savunma yapan Emre Aşkın, öldürme ya da yaralama kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Bu kasıtla hareket etmiş olsaydım ev içinde olduğumdan rahatlıkla eylemi gerçekleştirebilirdim. Eşim ve abisinin tahrik edici kelimeleri böyle bir olayın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Pişmanım” dedi.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Emre Aşkın’ın, Handan Aşkın’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 17 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İndirim uygulayan mahkeme, cezanın 14 yıl 2 aya düşürülmesine hükmetti. Emre Aşkın’ın Sedat Sevin’e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 11 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, bu cezada da indirim uygulayarak sanığın 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık toplamda 23 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. (Mİ-RU
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement