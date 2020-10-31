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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi

Eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi

Olay yeri detaylar

İş Kazası Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kanser Hastalığı 

-Polislerin olay yerindeki çalışması
-Cesetlerin apartmandan çıkarılışı
-Cesetlerin cenaze aracına konuluşu

( KAHRAMANMARAŞ )-Öldürmeden önce kızını arayıp cesetleri alın demiş KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 61 yaşındaki koca, 52 yaşındaki eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, Kızılcaoba Mahallesi Çakabey Sokakta bulunan 4 katlı binanın 2. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2 yıl önce oğlunu iş kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Cuma Söğütlü (61) ile eşi Nuran Söğütlü (52) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda cinnet getirdiği iddia edilen koca Söğütlü, eşine tabanca ile bir el ateş etti. Koca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan önce telefonla görüştüğü kızına, cesetlerini almalarını söylediği öğrenilirken; kızının ihbarı ile söz konusu eve giden polis ekipleri, karı kocayı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu. Anne ve babasını kaybeden çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kızlarının feryatları yürekleri dağladı. Olayda hayatını kaybeden Nuran Söğütlü’nün, çok kısa bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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