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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eşini öldürdükten sonra intihar eden doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Eşini öldürdükten sonra intihar eden doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Morg detay

Cenaze Diyetisyen Cenaze Aracı 

-Tabutun morga alınması
-Arkadaşların morgtan tabutu çıkarması
-3 arkadaş detay
-Aracın ayrılması
-Doktorun fotoğrafı

( ANTALYA )- Doktorun cenazesini morgtan 3 arkadaşı tarafından alındı ANTALYA

- Antalya’da dün diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren doktorun cenazesi arkadaşları tarafından morgtan alındı. Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesinin ardından, Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un cenazesi de morgtan alındı. Doktor Bozkurt’un cenazesini morgtan 3 arkadaşının aldığı görüldü.
Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un cenazesi toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Eskişehir’e götürüldü.
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