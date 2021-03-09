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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı

Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı

dün geçilen görüntüler

( KARABÜK ) - KARABÜK

Polis Polis Merkezi Dayakçı Koca Uzaklaştırma Cezası Avcılık 


- Karabük'te tartıştığı eşini darp etmesi sonucu 30 gün evden uzaklaştırma cezası alan Ayhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atatürk Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda tartıştığı eşi Derya D.’ye tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D. gözaltına alınmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen dayakçı koca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verilen Ayhan D. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (RB-
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