Eşine destek olmak için başladı, köylü kadınlara örnek oluyor

-Kadın çiftçinin öğretmen olan eşi ile tarlada çalışması

-Tarlada yetişen ürünler

-Kadın çiftçinin arıları ile uğraşması

-62 yaşında ehliyet alan kadının minibüs sürmesi

-Pazar yerinde yetiştirdiği ürünleri satması

-Latife Şimşek, röp

-Sami Şimşek, röp

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta eşine destek olmak için çiftçilik yapan 3 çocuk annesi Latife Şimşek, köylü kadınlara örnek oluyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostankolu Kargı Köyünde Latife Şimşek (62), yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yapıyor. Tokat’ta 2009 yılında düzenlenen kadın çiftçiler yarışmasında birinci olan Şimşek, çalışma azmi ile dikkat çekiyor. Öğretmen olan eşine destek vererek aile bütçesine katkı sağlayan Şimşek, durumundan şikayetçi değil. Sebze çeşitlerinin yanı sıra son 2 yıldır çilek üretimi yapan kadın çiftçi haftada bir gün pazara gidiyor. Şimşek, kendi ürettiği ürünleri pazar yerinde tezgah açarak satışa sunuyor. Şimşek, çiftçilik yaparak çocuklarının eğitimine katkı verdiğini belirterek, ”Üç tane çocuğum üniversite bitirdi. Oğlumun biri kalp doktoru, kızım öğretmen, küçük oğlum da inşaat mühendisi oldu. Çocuklarımı okutmak için maddi olarak hiç kimseye muhtaç olmadan, kendi çabamla elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım” dedi.

Tarlaya gidip gelebilmek için ehliyet aldı Tarlaya minibüsü ile gidip gelebilmek için 62 yaşında ehliyet alan Şimşek, “Her zaman da eşimle bahçeye gidip gelemediğim için bu sene ehliyet aldım. Fırsat buldukça minibüsle tarlaya geliyorum. Buradaki işlerimi yapıp geri gidiyorum” dedi.

Kendi üretiyor, kendi satıyor Tokat Valiliğinin destekleri ile çilek üretimine başladığını belirten Şimşek, “Biz bu çilek işine geçen yıl başladık. Köyümüzde çilek üretimi her geçen gün artıyor. Bunu ürettik ama pazarlamada satmakta zorluk çekiyoruz. Çileğimizin kalitesi de çok güzel. Onun için üretilen çileğin satılması gerekiyor. O nedenle kendi ürettiğimiz çileği kendimiz Pazarda satıyoruz. Alanda memnun satanda memnun” diye konuştu.

Köyün ilk pazarcısı Sami Şimşek (60) ise eşinin köyün ilk pazarcısı olduğunu belirterek, ” Ben öğretmen olduğum için derse gittiğimde ürünler kaldı. Satacak, devredecek kimse olmadığından hanım pazara gitmeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır her hafta pazar yerinde ürünlerini satıyor. Köyümüzdeki kadınlar eşimi görerek örnek aldı. Köyün ilk pazarcısı Latife Hanım'dır. Onu örnek alan köylü kadınlarda pazar yerinde yetiştirdikleri ürünleri satıyor” ifadelerini kullandı. (Nİ-

