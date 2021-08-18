Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Eşinden kaçan kızını eve getirdi, boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eşinden kaçan kızını eve getirdi, boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı

Eşinden kaçan kızını eve getirdi, boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı

Olay yerinde basın mensuplarına saldırmaları

İlk Müdahale Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Genç Kadın Basın Mensupları 

-Babanın adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Polis merkezine götürülmesi
-yaralı kız foto

( ADANA )- Adana’da bir şahıs, 1 ay önce kaybolan evli kızını boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayarak ağır yaraladı ADANA

- Adana’da bir şahıs, 1 ay önce kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla kaçıp kaybolan kızını bulup getirdiği evde boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğleden sonra merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, evli olan Ümmü Gülsüm A. (24) 19 Temmuz günü eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtı. Baba İsa D. (56), dün akşam kızını bulup getirerek kendi evinin ikinci katına yerleştirdi. Bugün de Ümmü Gülsüm’ün kız kardeşleri onu görmek istedi. Baba, buna izin vermedi. Ancak kız kardeşleri ısrar edip, Ümmü Gülsüm A. da onları görmek isteyince sinirlenen baba, Ümmü Gülsüm A.’yı boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayıp kaçtı. Kadının yakınları, hemen polise ve sağlık ekiplerine durumu haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Hemen iki sokak ileride polis tarafından etrafı sarılan baba, önce bıçakla direndi ancak daha sonra teslim oldu. Ümmü Gülsüm A. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesine getirilen genç kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Zanlı baba ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada genç kadının, başka bir erkeğe kaçtığı önü sürüldü. Kadının bıçaklandığı evde ise yakınları basın mensuplarına saldırdı. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı