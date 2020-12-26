Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eşi yanında vurularak ölen kadın, sinir krizi geçirdi

Eşi yanında vurularak ölen kadın, sinir krizi geçirdi

Olay yerinden görüntüler

Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

-Ölen adamın eşinin feryadı
-Genel ve detaylar

( ADANA )- Adana’da silahlı kavga:1 ölü ADANA

- Adana’da bir kişi motosikletiyle husumetlisinin kullandığı otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken ölen kişinin eşiyse sinir krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi 21026 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arıkonak içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki iki kişi tarafından önü kesildi. Araçtan inen Arıkonak ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan S., yanında bulunan pompalı tüfeğiyle ateş etti. Başından yaralanan Arıkonak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin mahalleyi abluka almasının ardından olayı gerçekleştiren Furkan S., olay yerine yakın metruk bir binada 3 pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Öte yandan Arıkonak’ın öldüğünü öğrenen eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erhan Arıkonak’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (UMT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement