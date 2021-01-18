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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Eşi ve kızını sıcak suyla yakan koca tutuklandı

- Eşi ve kızını sıcak suyla yakan koca tutuklandı

Ali A.'nın gözaltına alınması

Hastane Adli Kontrol Sudan Trol 

-Ali A.'nın sağlık kontrolüne götürülmesi
-Ali A. ve Rukiye A.'nın fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da eşi ve çocuğunu sıcak su dökerek yaktığı iddia edilen koca tutuklandı. Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.’ya kızarak yer sofrasındaki ısıtıcıdan sıcak suyu alarak eşinin üzerine döktü. Olay sırasında bir buçuk yaşındaki kızları Eylül A. da sıcak sudan zarar görerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Rukiye A. kocasından şikayetçi olurken, Ali A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Rukiye A. ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Ali A. tekrar gözaltına alındı. Ali A. çıkarıldığı mahkemece, kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RÇ-FM-
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