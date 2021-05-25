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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Eşi ve kardeşlerinin yanında kanala giren genç kayboldu

Eşi ve kardeşlerinin yanında kanala giren genç kayboldu

Kanalın görüntüsü

Kanald Yüzme Dalgıç Polis Sulama Kanalı Kız Kardeş 

-Kız kardeşlerinin ağlaması
-Dalgıç polislerin kanala atlaması
-Arama yapması
-Kız kardeşi ve eşinin ağlaması
-Feryat etmeleri
-Genel ve detay görüntü
-Kara’nın fotoğrafı

( ADANA ) -- Dalgıç polisler genci ararken, eşi ve kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da bir kişi eşi ve kız kardeşlerinin yanında girdiği sulama kanalında kayboldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Ersin Kara yanında eşi ve kız kardeşleriyle Ege Bagatur Bulvarından giderken yüzen çocukları görünce kendisi de serinlemek için kanala girmek istedi. Ancak eşi ve kız kardeşleri “yüzme bilmiyorsun sen girme” dedi.
Ancak Kara, kıyafetlerini çıkartıp sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen Kara daha sonra suda batıp çıkmaya başladı.
Eşi ve kız kardeşi hemen yardım istedi ancak Kara bir süre sonra suda kayboldu. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler kanalda arama başlattı ancak Kara bir türlü bulanamadı. Bu sırada Kara’nın kız kardeşi ve eşi gözyaşlarına boğulup “Neden yüzmek için kanala girdin. Sen yüzmeyi bilmiyordun. Keşke sana engel olsaydık” diye feryat etti. Dalgıçların arama çalışması devam ediyor. (FKE-
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