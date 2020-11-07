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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı - ANKARA

Eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı - ANKARA

- Olay yeri - Güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme polisleri - Evin dışından görüntü Ankara 'da eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'da bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bağlum'daki bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti. Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, evde 3 kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede 3 kişinin de öldüğü belirlendi.Görgü tanıklarının beyanları üzerine, kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen Adem Ö'nün yaklanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.Katil zanlısı Adem Ö'nün ilk beyanında, oğlu Selahattin Ö'nün Kovid - 19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade ettiği öğrenildi.Yaşanan son tartışmada Selahattin Ö'nün kendisini darbettiğini öne süren Adem Ö, temin ettiği ruhsatsız silahıyla oğlu Selahattin Ö, eşi Nefik Ö. ve kızı Seher Ö'yü vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Polis Akalan Ruhsatsız Silah Avcılık Polis Ekipleri 

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