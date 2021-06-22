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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Eşi tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ve çocuğunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Eşi tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ve çocuğunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Cenazenin çıkışı

Cenaze 

-Adli Tıp'tan görüntü
-arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de bir evde eşi tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ve 5 yaşındaki çocuğu Kerem Güney'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti. Anne ve oğlunun cenazeleri bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Anne Arzu Rahman Güney ve 5 yaşındaki Kerem Güney'in cenazeleri toprağa verilmek üzere Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü'ne gönderildi. (AY-ZA-
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