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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Eşi boşanma davası açınca intihar etmek istedi

Eşi boşanma davası açınca intihar etmek istedi

Olay yerinden detaylar

Hastane Hava Yastığı Boşanma Davası İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-alınan önlemlerden detaylar
-şahsın intihar girişimi
-detaylar
-muhtarın konuşması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir kişi, eşinin kendisine boşanma davası açması üzerine metruk bir binaya çıkarak intihar etmek istedi. Edinilen bilgiye göre Salköprü Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın 6’ıncı katına çıkan T.Ö. (39) isimli erkek şahısın intihar girişimini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşılık yere hava yastığı açtı. Sağlık ekiplerinin de geldiği olayda, polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için çaba harcadı. Ailevi problemleri olduğu ve eşinin kendisine boşanma davası açtığı T.Ö.’nün 15 gün önce İstanbul’dan Malatya’ya geldiği öğrenildi. Polis ekipleri şahsı, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda konuşurken bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalarken, aşağı indirilen şahıs 112 ambulansı ile kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan, vatandaşlar ise 24 Ocak 2020 tarihindeki Sivrice depreminde hasar gördüğü için hakkında yıkım kararı bulunan binanın halen yıkılmadığı için tehlike saçtığını söylediler.
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