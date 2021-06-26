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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyut'ta dehşet anları kamerada

Esenyut'ta dehşet anları kamerada

-Kavga anı

( İSTANBUL ) --Husumetli 2 grup arasında kavga çıktı:1 kişi ağır yaralı İSTANBUL

Savaş Hastane Kamera Ağır Yaralı Saldırı 


- Esenyurt’ta husumetli 2 grup sokak ortasında kavga çıktı. Savaş alanında dönen kavga da bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden tartışan 2 grup cadde ortasında tekrardan karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada yaklaşık 10 kişi birbirine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken kavga esnasında Emre Güney bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (ECİ-ZA-
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