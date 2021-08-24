Esenyurtlular 2022 mali yılı bütçesinde söz sahibi oluyor

-Vatandaşların açıklamaları

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( İSTANBUL )- Esenyurt’un geleceğini esenyurtlular belirliyor İSTANBUL



- 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları dahil eden Esenyurt Belediyesi, başlattığı “Katılımcı Bütçe Anketi” için meydanlarda stantlar kurdu. Vatandaşlar, kurulan stantlara gelerek anketi doldurup bütçe planlamasına katkı sunabilecek. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başlattığı çalışmayla, 2022 bütçe planlamasına ilk kez vatandaşlar dahil edildi. Esenyurtluların ilçede yapılması planlanan yatırımlar konusunda söz sahibi olabilmesi için çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, bu kapsamda oluşturduğu Katılımcı Bütçe Anketi’nde vatandaşların görüşlerini almak için meydanlara stantlar kurdu. Katılımcı ve demokratik bir bütçe oluşturmak için ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili çeşitli başlıklardan oluşan bir anket oluşturan birim, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, Kıraç Papatya Caddesi ve Beylikdüzü Metrobüs Durağı Meydanı’na kurduğu stantlarda vatandaşların ankete katılmasını sağlayarak görüşlerini aldı. “Bütçe planını sahada vatandaşlarla birlikte oluşturuyoruz” Esenyurt Belediyesi’nin bütçe planını masa başında değil, sahada vatandaşlarla birlikte oluşturduğunu söyleyen Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE Sorumlusu Sermir Burkay Kaya, “2022 Yılı Mali Bütçesi’ni hazırlarken vatandaşlarımızı, STK’lerı, paydaşlarımızı, muhtarlarımızı bu sürecin içine dahil ederek en etkili bir şekilde oluşturma planımız var. Belediye bütçelerini en etkin şekilde katılımcı demokrasi anlayışıyla oluşturabilmemiz için vatandaşlarımızın bu bütçe çalışmasına katılmasını istiyoruz. Bütçe çalışmamız için bir anket formu oluşturduk. Vatandaşlarımız bu ankete, esenyurt.bel.tr adresinden ve billboardlarda bulunan karekodları okutarak ulaşabilir. Aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı’nda, Beylikdüzü Metrobüs Durağı Meydan’ında ve Kıraç Papatya Caddesi’nde görevli bulunan arkadaşlarımızla görüşerek anket formunu doldurup bütçe çalışmamıza katkıda bulunabilirler” dedi.

“Vatandaşlarımızın bütçede söz sahibi olmasını istiyoruz” Tüm vatandaşları bütçe çalışmasına katılmaya davet eden Kaya şöyle devam etti: “Katılımcı bütçe çalışmasında vatandaşlarımızın söz sahibi olmasını istiyoruz. Anketin kapsamında, yatırım programlarımızı nereye yönlendireceğimizi vatandaşlarımıza soruyoruz. Parklar, sosyal yardımlar ve diğer çalışmalarımızda vatandaşlarımızın fikrini alarak yatırımlarımızı buna göre önceliklendiriyoruz.” “Bu demokratik ve çoğulcu bir hamle” Esenyurt Belediyesi’nin 2022 bütçesini vatandaşlarla birlikte oluşturmasının demokratik bir adım olduğunu belirten Tolga Nikbay, “Bu çok önemli bir şey. Avrupa belediyeciliklerinin yaptığı gibi bu demokratik hamleyi Esenyurt Belediyesi’nin yapması benim çok hoşuma gitti. Sonuçta bizden aldığı vergiyi nasıl harcayacağını bize soruyor. Bize sorması hem demokratik hem de çoğulcu bir hamle olarak benim çok hoşuma gitti” diye konuştu.

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