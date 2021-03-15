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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Esenyurtlu kadınlar sağlık çalışanları için üretti

- Esenyurtlu kadınlar sağlık çalışanları için üretti

çalışanlar

Kutlay Hastane Sağlık Çalışanları 

-röportaj
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Esenyurt Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına 14 mart hediyesi İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği ürünlerden hediye etti. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele döneminde özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım ile birlikte ilçedeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Ziyarette sağlık çalışanlarına, Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde üretim yapan Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği şal ve çanta gibi el emeği ürünlerden hediye edildi. (HK-
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