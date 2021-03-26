Esenyurtlu güçlü kadınlar üretmeye devam ediyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, iş gücü kapasitesini arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Dezavantajlı kadınlara öncelik verdiklerini belirten Kooperatif Başkanı Nesrin Bozkurt, “Kendilerine güvenlerini yeniden kazandırmayı amaçladık” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile protokol imzalamasının ardından Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kooperatif, dayanışma için bir araya gelen kadınların, ekonomik ve sosyal hayatın her katmanına katılımının desteklenmesini amaçlıyor. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, her geçen gün iş gücünü arttırarak üretime devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken kadınlara destek oluyorlar Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nesrin Bozkurt, çalışmalarında dezavantajlı kadınlara öncelik verdiklerini dile getirdi. Bu çalışma ile amaçlarını anlatan Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Bozkurt, “Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi oluşumu olarak, Esenyurt’ta öncelikli olarak geçim sıkıntısı çeken, sosyal, ekonomik yönden çaresiz, neredeyse tüm yükü omuzlarında taşıyan dezavantajlı kadınların istihdam olanaklarını ve fırsatlara ulaşma şansını arttırmak dolayısıyla kendilerine güvenlerini yeniden kazandırmayı amaçladık” diye konuştu.

Üreten kadınlar “çok mutluyuz” Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde dikiş yapan Asiye Çam, hem çalışıp para kazanıyoruz hem de öğreniyoruz diyerek çalışmalarının sonucunda kendilerinde özgüven oluştuğunu ifade ederek “Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Çam, “Öncelikle bize bu imkanı tanıyan Esenyurt Belediyesi’ne, Kemal Deniz Bozkurt’a ve eşi Nesrin Bozkurt’a, teşekkür ediyorum. Bize burada özgüven geldi, çalışıyoruz hem para kazanıyoruz hem de bir şeyler öğreniyoruz. Yani anlatamam çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Dürdane Demir ise “Herkese çok teşekkür ediyorum ortamımız güzel burada herkes çalışıyor” dedi.





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