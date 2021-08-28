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Esenyurt TEM bağlantı yolunda kamyon alev alev yandı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda kamyon alev alev yandı

Esenyurt TEM bağlantı yolunda kamyon alev alev yandı

Vatandaş çekimi alevli görüntü

Yangın Trafik Yoğunluğu Altın Çekim Trol 

-İtfaiye ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon yol kenarında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt TEM bağlantı yolunda yaşandı. Arıza yaparak yol kenarına çekilen kamyonun arka kısmı bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Arka tarafta başlayan yangın kısa sürede aracın her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan yanan kamyondan geriye yalnızca iskeleti kaldı. Kamyon yangınının yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı da normale döndü. (FT-ECİ- Mİ
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