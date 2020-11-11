Esenyurt Tem bağlantı yolunda erkek cesedi bulundu

-Ambulansın görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detay



( İSTANBUL ) -- Şahsın 3 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi İSTANBUL



- Haramidere TEM Bağlantı yolunda boş alanda bir erkek cesedi bulundu. Polisin incelemesinin ardından şahsın 3 gündür kayıp olan Kemal Mert olduğu belirlendi. Olay 13.00'da Haramidere TEM Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında hareketsiz şekilde yatan bir şahıs ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Kemal Mert olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Mert'in başından silahla vurulmuş olduğu belirlendi. Mert’in 3 gündür kayıp olduğu ve ailesinin kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Polisin çalışması sürüyor. (ECİ-ÖFA



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