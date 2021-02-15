Esenyurt’taki hırsızlık çetesi baltayı taşa vurdu

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( İSTANBUL )- Polislerden kaçarken kaza yapan şüphelilerden 2’si yakalandı- Hırsızlık çetesi üyelerinin kaza anı kamerada- Yakalan şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi İSTANBUL



- Esenyurt’ta çaldıkları arabayla polislerden kaçarken kaza yapan 4 şüpheliden 2’si yakalandı. Kaza yaptıkları anlar kameralara yansıyan ve vatandaşlar tarafından tepki gören şüpheliler emniyete götürüldü. Olay Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, hırsızlık çetesi mensubu 4 şüpheli çaldıkları araba ile polis ekiplerinden kaçarken, polis arabasına çarptı. Kazanın ardından yollarına devam eden şüpheliler Balıkyolu Mahallesi’nde, park yerinden çıkan bir arabaya daha vurdu. Aracın kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden 2’si polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda vatandaşların şüphelilere tekme atmaya çalışarak tepki gösterdiği görüldü.

Suç dosyasının bir hayli kalabalık olduğu öğrenilen şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü. Öte yandan kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İD-



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