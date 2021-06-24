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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta yol verme kavgası

Esenyurt’ta yol verme kavgası

Kavga anından cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yol Verme Kavgası Kamera Cep Telefonu Servis Şoförü 


- Esenyurt’ta bir araç sürücüsü şerit değiştirmeye çalışan servis şoförüne yol vermeyince maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrasında tartışmaya başlayan sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Sol şeritte seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü, şerit değiştirmek isteyen servis şoförüne yol vermeyince maddi hasarlı kaza meydana geldi. Araç sürücüleri arasında başlayan sözlü tartışma, ilerleyen dakikalarda araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların, birbirlerine saldıran şoförleri ayırmasıyla son bulan kavga anları ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. (HP-ÖFA
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