Esenyurt’ta yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor

-Kaymakam'ın esnafla görüşmeleri

-Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulaması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

HES kodu ve iş yerlerine girişlerde ateş ölçülüp ölçülmediği denetlendi. Bir esnafın hiçbir önlem almadan iş yerine müşteri aldığını gören Kaymakam Vural, ”HES kodu nerede ateş ölçer nerede?’ diyerek işletmeye cezai işlem uygulanmasına karar verdi. Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Emniyet ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Esenyurt genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetime Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve çok sayıda polis katıldı.

Denetimlerde özellikle iş yerlerinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına ve HES kodu sorulup sorulmadığı denetlendi. “Ateşölçer kutuda çıktı” Denetimler sırasında birçok işyerini ziyaret eden Kaymakam Karagül ve İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş esnaflar ile konuşarak tedbirleri hatırlattı. Yabancı bir kişinin işlettiği restorana giren ekipler, HES kodunun sorulmaması ve ateşölçer ile vatandaşların ateşinin ölçülmemesini işletme sahibine sordu. Yapılan denetimde ateş ölçerin kutuda olduğu görülürken HES kodu uygulamasının da olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine işletme sahibine Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.



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