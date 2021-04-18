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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta yaralı kedinin kurşunla vurulduğu ortaya çıktı

Esenyurt’ta yaralı kedinin kurşunla vurulduğu ortaya çıktı

Kedinin ameliyat edilmesi

İlk Müdahale Röntgen Ağır Yaralı Ameliyat Hayvan 

-Röntgen fotoğrafları
-Kurşundan görüntü
-Kedinin fotoğrafları
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenyurt Belediyesi kurşunla yaralanan kediyi ameliyatla kurtardı İSTANBUL

- Esenyurt’ta ağır yaralı ve yürümekte zorlanan kedi tedavi altına alınınca kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen ameliyata aldığı kedinin, başarılı operasyonlar sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Esenyurt’ta bir hayvansever 21 Mart’ta Turgut Özal Mahallesi 29. Sokak’ta bir kediyi ağır yaralı ve yürümekte zorlanırken görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Yapılan detaylı incelemelerin ardından röntgen çeken ekipler, büyük bir şok yaşadı. Sinir bölgesine kurşun isabet ettiği görülen kedi, hemen ameliyata alındı. Veterinerlerin yaptığı başarılı ameliyatla kurşun, kedinin vücudundan çıkarıldı. Kedinin vücudundan çıkarılan kurşun hayrete düşürürken, kurşunun acısıyla bitkin düşen kedi de ameliyatla birlikte rahatladı. Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyatların ardından gerekli rutin kontrolleri de yapılan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
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