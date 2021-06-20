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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Esenyurt’ta yaralanan at sağlığına kavuştu

- Esenyurt’ta yaralanan at sağlığına kavuştu

Attan görüntü

İlk Müdahale Hayvan 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi veteriner ekipleri, aracın çarpması sonucu yaralanan ata ilk müdahaleyi yaptı. Gözetim altına alınan yaralı hayvan kısa sürede sağlığına kavuştu. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde araç çarpması sonucu yaralanan ata sahip çıktı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine kazanın gerçekleştiği adrese giden ekipler, arka ayaklarından yaralanan ata ilk müdahaleyi yaparak, Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Burada gözlem altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. “İlk müdahaleyi ekiplerimiz yaptı” Yaralı ata ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensar Yolcu, “Öğle saatlerinde yaralı at olduğuna dair bir ihbar aldık. Hemen olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz, gerekli müdahaleyi yaptılar. Şimdi atımızı sağlıklı bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüp gözetim altında tutacağız. Ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edeceğiz” dedi.
(Sİ-RU
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