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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta yakıt tankeri yan döndü

Esenyurt’ta yakıt tankeri yan döndü

Tankerin görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Yakıt Tankeri Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 


- Esenyurt’ta yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Sürücü yaralanırken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay, Esenyurt, Esenkent’te bir yakıt tankeri, bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Yan dönen tanker trafiği kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralanırken, bölge de kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. (ZA-
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