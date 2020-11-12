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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı

Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı

Sigara içenler

Sigara Yasağı Toplu Taşıma Diyalog Gesi Sigara 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Meydanı'nda birçok vatandaşın sigara yasağına uymadığı görüldü.
Sigara içmeye devam eden vatandaşlar, yasaktan haberdar olmadıklarını söyleyerek kendilerini savundu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlarda ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Sabah saatlerinde Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler, vatandaşların yağa uymadığını gösterdi. Birçok vatandaş yasağa rağmen sigarasını içti. Vatandaşlar yasaktan haberleri olmadıklarını söyleyerek kendilerini savundu.
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