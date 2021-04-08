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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Esenyurt’ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çocuğun kurtarılması

Hastane 

-Ambulansa konması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı. Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çocuk annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan minik çocuğun yakını, “Durumu iyi. Oynarken düşmüş” dedi.

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