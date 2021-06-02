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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta torbacılık yaptı, Küçükçekmece’de yakalandı

Esenyurt’ta torbacılık yaptı, Küçükçekmece’de yakalandı

Uyuşturucu maddelerden görüntü

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Ruhsatsız Silah 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu Küçükçekmece’deki evinde bir adet ruhsatsız silah, 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hapla yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Ekipler geçtiğimiz hafta ‘torbacı’ olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısını takibe aldı. Yapılan takipte zehir satıcısının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde oturduğu tespit edildi. Şahsın evine yapılan baskında bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu madde Skunk, kubar, extasy hap ve 2 binden fazla hap, hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yine evde saksılar içerisinde yetiştirilmiş hint keneviri de ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 3 kilo 200 gramı bulduğu öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. (Md-
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