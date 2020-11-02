Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

Araçların durdurulması

Polis Koronavirüs Toplu Taşıma Polis Ekipleri Trol 

-Toplu taşıma araçlarının durdurulması
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt'ta Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve servis minibüslerine yönelik uygulama yapıldı. Son günlerde yeni tip Koronavirüs salgını vakalarının artmasıyla il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde de toplu taşıma araçları tek tek durdurarak maske, temizlik ve mesafe kontrolü yaptı. Uygulamalarda bir takside maskesiz olarak binen vatandaş uyarıldı. Servis minibüslerinde ve diğer toplu taşıma araçlarında dezenfektan kontrolü de yapıldı. (MD-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı