Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

-Toplu taşıma araçlarının durdurulması

-Detaylar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Esenyurt'ta Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve servis minibüslerine yönelik uygulama yapıldı. Son günlerde yeni tip Koronavirüs salgını vakalarının artmasıyla il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde de toplu taşıma araçları tek tek durdurarak maske, temizlik ve mesafe kontrolü yaptı. Uygulamalarda bir takside maskesiz olarak binen vatandaş uyarıldı. Servis minibüslerinde ve diğer toplu taşıma araçlarında dezenfektan kontrolü de yapıldı. (MD-YM-



loading...