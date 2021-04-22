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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta tır sürücüsünün feci ölümü

Esenyurt’ta tır sürücüsünün feci ölümü

Olay yerinden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlıkçı 

-Cesetten görüntü
-Detaylar
-Ölen sürücünün fotoğrafı

( İSTANBUL )- Tamir etmek için altına girdiği tırın hareket etmesiyle aracın altında sürüklenen şoför feci şekilde hayatını kaybetti İSTANBUL

- Esenyurt’ta tamir etmek için altına girdiği tırın bir anda hareket etmesiyle aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü 61 yaşındaki Atahac Vasılev, tamir etmek için aracın altına girdi. Tır bir anda bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Aracın hareket etmesiyle TIR sürücüsü yaklaşık 50 metre aracın altında sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerine başladı.
Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Gördük burada aracını tamir ediyordu. Araç bir anda kaydı sürüklenerek oraya kadar gitti. Makasladı altında vefat etti. Arkadaşını kaldırıp kendisine haber verdim. Polisi aradım sağlıkçıları aradım” dedi.

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