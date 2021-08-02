Esenyurt'ta temmuz ayında da hizmet maratonu devam etti



- Esenyurt Belediyesi, Temmuz ayında da tüm birimleri ile hizmetlerini sürdürdü. 3 bin 282 adet gıda kolisi desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile dayanışmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde de bin 892 ton asfalt, 13 bin 892 metrekare parke ile yolları yeniledi. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 282 adet gıda kolisi dağıttı.

Esenyurt Belediyesi, yine dar gelirli vatandaşlara 8 bin 389 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 5 bin 382 paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 6 bin 552 adet ‘alışveriş kartı’, ‘bebek bezi’ ve ‘mama’ desteği ile ‘Nakit Eskart’ yardımında bulundu. Sağlık hizmetleri arttı Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 505 vatandaşı ‘Hasta Nakil Ambulansı’, bin 382 kişiyi de ‘Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç’ hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 69 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 16 kişiye düzenli olarak 73 seans ‘Evde Fizik Tedavi’ hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olmasına destek oldu. Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi’nde 51 çocuğa 173 saat ‘Dil ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 54 çocuğa 185 seans ‘Bireysel Eğitim’, 9 çocuğa 31 saat ‘Oyun Terapileri’ ve 18 aileye ise 32 seans ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti verdi. Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 43 vatandaşa ‘Evde Temizlik’, 50 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti verirken 148 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ programı uyguladı. Öte yandan 45 engelli vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi’nde verilen El Sanatları, Müzik ve Folklor kurslarından faydalandı. ESBİM Umudun Şehri’nde umut oluyor İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Temmuz ayı içerisinde bin 169 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. Can dostlarımız sıcak havalarda yalnız kalmadı Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanlarını sıcak havalarda su ve mama desteği ile yalnız bırakmadı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına 18 bin 355 kilogram mama dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı yaşamaları için de destek verdi. Temmuz ayında 587 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 748 hayvanın aşılamasını, 39 hayvanın ameliyatını, 71 kedi ve köpeğin de kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Esenyurt güzelleşiyor Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bin 892 ton asfalt, 13 bin 892 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde 450 ağaç, 26 bin 92 çalı dikimi ve 5 bin metrekare çim serimi yaparak Esenyurt’u yeşillendirmeye devam etti. (RU-

